Неименную карту Visa Gold можно получить в любом офисе банка «Александровский» мгновенно в момент обращения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«На данной карте не указывается имя держателя, но при этом карта содержит все необходимые реквизиты и может использоваться для любых платежей в торговых точках и в Интернете, переводов и снятия наличных. Это также безопасно, как по именной карте. При переводах или платежах в Интернете в поле «Имя держателя карты» можно написать свое имя латиницей», — говорится в релизе.

Выпустить именную карту в момент обращения можно в офисе банка «Загородный пр., 46» в Санкт-Петербурге. Новый эмбоссер «Бося» с радостью напечатает любое желаемое имя на карте за несколько минут.

В других офисах банка в Санкт-Петербурге, Мурманске и Москве, а также в интернет-банке можно оформить заявление на выпуск именной карты, а затем получить готовую карту через один — три дня. Менеджер банка пригласит клиента в офис, когда карта будет готова.

Для получения карты достаточно подписать заявление. Карты для пенсионеров, карты к вкладу или кредиту, а также индивидуальные зарплатные карты с кешбэком до 5% и начислением 4% на остаток — выпускаются бесплатно.