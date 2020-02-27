Менеджмент Сбербанка предложит наблюдательному совету кредитной организации направить до 50% прибыли по МСФО за 2019 год на выплату дивидендов, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции.



«Достаточность базового капитала — 13,4%, что соответствует нашему прогнозу и позволяет нам предложить увеличение выплаты дивидендов ближе к уровню 50%. Это будет обсуждаться на уровне наблюдательного совета», — сказал глава банка.

Напомним, ранее Греф говорил, что Сбербанк повысит дивидендные выплаты по итогам 2019 года до 50% от прибыли по МСФО при условии, что достаточность капитала будет не ниже 12,5%. По итогам прошлого года чистая прибыль группы составила 845 млрд рублей.