Ключевая ставка Банка России уже к лету этого года может составить 5,5%. Такой прогноз приводится в обзоре «Банковский сектор в 2020 году», подготовленном аналитиками Альфа-Банка.

«Мы… видим больше возможностей для понижения ключевой ставки в этом году и не исключаем, что она составит 5,5% к лету этого года. Тем не менее, учитывая краткосрочность розничных депозитов и избыточные обязательства банков в валюте, мы считаем, что снижение ключевой ставки будет усиливать накопленные банками риски», — отмечается в обзоре.

Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году в общей сложности на 1,5 процентного пункта вновь уменьшил ее в текущем месяце — еще на 0,25 п. п., до 6% с 10 февраля.

Агентство ТАСС со ссылкой на презентацию Сбербанка к выходу годового отчета по МСФО сообщило ранее в четверг, что банк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых.



Между тем в середине февраля эксперт Сбербанка давал более смелый прогноз. «Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку в марте, апреле и июле — в общей сложности до 5,25%. В результате такого серийного снижения инфляционное давление должно усилиться, что позволит ЦБ больше не снижать ставку до конца года», — говорил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

В опубликованном на днях обзоре банковского сектора РФ за 2019 год от Fitch отмечается, что, по мнению рейтингового агентства, у ЦБ есть потенциал для продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году с учетом низкой инфляции, стабильных ожиданий по инфляции и постепенного восстановления внутреннего спроса.

