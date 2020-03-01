Райффайзенбанк завершил интеграцию личного кабинета ипотечного заемщика с порталом госуслуг. Теперь процесс оформления заявки на ипотеку стал быстрее, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Если раньше для регистрации заявления на ипотеку необходимо было заполнять анкету, то благодаря интеграции с сайтом госуслуг большая часть информации будет подгружаться автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита», — говорится в релизе.

Заявка будет рассмотрена в течение одного дня, а предложение доступно на протяжении трех месяцев с момента одобрения заявки.

«Сегодня 67% заявок на ипотеку в Райффайзенбанке клиенты оставляют онлайн. Мы будем стремиться и дальше повышать качество и удобство наших сервисов, чтобы клиенты тратили как можно меньше времени на оформление документов и могли быстрее приобрести свое жилье», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Авторизация в личном кабинете через ученую запись госуслуг соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных, отмечают в банке.

Регистрация в личном кабинете через аккаунт госуслуг доступна пользователям на сайте банка, возможно также получение ссылки от менеджера или партнера банка. В течение года оставить заявку на ипотеку можно будет и в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».