Российский рынок розничного кредитования может вырасти в 2020 году на 15%, а корпоративного — только на 2%. Такой прогноз приводится в обзоре «Банковский сектор в 2020 году», подготовленном аналитиками Альфа-Банка.

Согласно прогнозам Альфа-Банка, в 2020 году ипотечный сегмент рынка розничного кредитования может вырасти на 20%, неипотечный — на 11%.

«Мы считаем, что сильная динамика на рынке розничного кредитования сохранится и в 2020 году. На это есть по крайней мере три веские причины, — отмечают в Альфа-Банке. — Во-первых, Максим Орешкин, который оказывал давление на ЦБ, выступая за ужесточение регулирования на рынке розничного кредитования с целью контроля рисков, связанных с экономическим ростом, перешел из правительства в администрацию президента, и его заинтересованность в этой теме может снизиться. Во-вторых, финансовая позиция российских домохозяйств должна улучшиться с точки зрения их платежеспособности. Мы ожидаем, что реальные располагаемые доходы домохозяйств вырастут на 2% год к году в 2020-м (что соответствует консенсус-прогнозу рынка), что станет самым быстрым их ростом с 2014 года. А поскольку отношение неипотечных кредитов к месячным зарплатам в 2019 году составило 146% по сравнению с максимумом в 170% в 2013 году, мы считаем, что в этом сегменте потенциал роста пока не исчерпан. В-третьих, главным драйвером роста рынка розничного кредитования останется ипотечный сегмент. Объем предоставленного материнского капитала, то есть государственной помощи семьям с детьми, являющейся основой для потенциальных претендентов на ипотеку, после недавно анонсированного расширения этой программы может вырасти с 290 млрд рублей в 2019 году до 430 млрд рублей в 2020 году. Это может поддержать 20-процентный рост ипотечных кредитов в 2020 году. К концу 2020 года российский рынок розничного кредитования может достичь 18% ВВП, в том числе ипотечный сегмент — 8% ВВП».

Рейтинговое агентство Fitch в опубликованном на днях обзоре банковского сектора РФ за 2019 год также спрогнозировало рост розничного кредитования в России в 2020-м примерно на 15%.

По мнению Альфа-Банка, ускорение роста социальных расходов может оказать поддержку динамике розничных депозитов: по прогнозам кредитной организации, рост в сегменте составит 8,4% в годовом выражении по итогам 2020-го, в том числе в сегменте рублевых депозитов — 9,4%.

«По корпоративному сегменту картина представляется менее ясной — учитывая очень слабый рост кредитов в 2019 году, очевидное предпочтение к снижению долговой нагрузки и потенциальное ужесточение макропруденциальных мер ЦБ в отношении системно значимых банков, мы сейчас ожидаем, что рост корпоративных кредитов составит всего 2% год к году в 2020-м, что приведет к столь же умеренному росту корпоративных вкладов. Иными словами, мы не ожидаем, что дополнительные госрасходы помогут корпоративному сегменту показать более сильный рост, по крайней мере в данный момент», — пишут аналитики Альфа-Банка.

ЦБ предлагает пересмотреть критерии системной значимости банков и требования к таким банкам Наиболее важные, по мнению ЦБ, направления для совершенствования регулирования системных банков — введение лимита концентрации кредитного риска, установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость и переход всех СЗКО на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

Они напоминают, что рассматриваемое Центробанком ужесточение регулирования в отношении 11 системно значимых банков, на долю которых приходится 72% совокупных активов российского банковского сектора, предусматривает увеличение надбавки к коэффициенту достаточности капитала за системную значимость и ограничение максимального объема кредитов на одного заемщика.

«Хотя эти предложения еще обсуждаются, мы считаем, что ЦБ располагает серьезными макроэкономическими аргументами в пользу введения этих мер. Новое правительство, по всей видимости, намерено финансировать нацпроекты, провоцируя появление рисков перегрева экономики. Настрой правительства на рост может серьезно затруднить возможность ЦБ реагировать на риски с помощью процентной ставки, и макропруденциальные инструменты как нельзя лучше подходят для использования в такой ситуации. Такой настрой подтверждается недавно опубликованным исследованием ЦБ, указывающим на то, что 80% российских компаний инвестируют только в рамках необходимого или вынужденного обновления существующего оборудования, что говорит о том, что спрос на кредиты не обусловлен инвестиционной активностью, связанной с планами роста. Мы считаем, что регулирование ЦБ в отношении системно значимых банков в 2020 году заслуживает пристального внимания. Учитывая эти предложения и слабую динамику рынка в 2019 году, мы ожидаем, что рост корпоративных кредитов составит 2% год к году в 2020-м, тогда как изначально мы ожидали роста на 7%», — отмечается в обзоре.



В Fitch ожидают роста в российском сегменте корпоративного кредитования на 5—10% в 2020 году.