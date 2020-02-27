Сбербанк предложит российским научно-исследовательским центрам грант на разработку вакцины от коронавируса, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в ходе телефонной конференции.

«Мы вчера говорили с нашим правительством и сказали, что готовы выдать грант российским научно-исследовательским центрам, которые смогут решить эту проблему. Мы находимся в диалоге с двумя нашими министрами, чтобы понять, как мы можем поддержать эту программу», — рассказал Герман Греф.

По его словам, правительство сейчас разрабатывает план Б, то есть рисковый план. В этом случае Сбербанк может обеспечить поддержку, предоставив технологии искусственного интеллекта. Речь идет в том числе о разработке инструментов распознавания лиц, закрытых маской.

«Я думаю, что сейчас пока рановато говорить о последствиях коронавируса, мы не можем сказать, какой сценарий будет более реалистичным. Но, если говорить о Сбербанке, я думаю, что эта ситуация может негативно на нас сказаться через клиентов, через глобальные рынки. Потому что мы зависим от наших клиентов и от ситуации на глобальных рынках», — отметил глава банка. Он уточнил, что пока последствия небольшие, в дальнейшем они будут зависеть от того, насколько быстро будет создана вакцина.