Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 3,37% и составил 2 915,84 пункта. Индекс РТС уменьшился на 5,13% — до отметки 1 386,2.

Бумаги Сбербанка подешевели на 3,03%, «Газпрома» — на 3,41%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,96%, Мосбиржи — на 2,44%, «АЛРОСы» — на 3,25%.

Российские индексы показывают максимальную волатильность c декабря 2018-го, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс».

«Российские площадки падают синхронно с мировыми индексами на фоне роста числа сообщений о заболевании коронавирусом. Площадки США открылись падением более чем на 2%, Германия и Британия в минусе на 3,5%», — комментируют эксперты.