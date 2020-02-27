В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на защиту прав граждан в сфере страхования, противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Всего внесено девять законопроектов, отмечается в сообщении нижней палаты парламента.

Так, как заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, для того, чтобы граждане могли принимать обоснованное решение при выборе страховой организации, предлагается установить обязанность включения во все договоры страхования информации о размере премии, которую страхователи сегодня уплачивают страховым компаниям.

Предлагается усилить банковский контроль за использованием средств компенсационного фонда СРО, чтобы предотвратить риски выведения недобросовестными лицами денег со счетов. Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за сам факт преднамеренного или фиктивного банкротства кредитной или страховой организации, а также НПФ независимо от суммы ущерба, учитывая сам характер данного общественно опасного деяния.

Центральный банк также наделяется полномочиями проведения анализа деятельности кредитных и страховых организаций, НПФ в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц или угрозу стабильности финансового рынка.

«С целью усиления парламентского контроля и защиты интересов граждан и государства устанавливается обязанность Банка России представлять в Государственную думу проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а ежегодно», — сообщила Яровая.

Помимо этого, предусматривается процедура установления ЦБ РФ лиц, контролирующих страховые, кредитные организации и НПФ. Контролирующим лицом может являться гражданин или организация, которые за три года до возникновения признаков банкротства, а также до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом имели право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Кроме того, как сообщалось ранее в четверг, устанавливается право арбитражного суда при установлении ЦБ РФ отрицательной величины капитала кредитной организации, страховой организации, НПФ по заявлению регулятора принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста имущества контролирующих лиц до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности. Также в качестве обеспечительной меры решением суда может быть ограничен выезд за рубеж для владельцев и контролирующих лиц данных организаций и НПФ в случаях назначения ЦБ РФ временной администрации, утверждения плана участия банка в осуществлении мер по предупреждению банкротства либо после принятия решения об отзыве лицензии.

«Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж», — подчеркнула Яровая.