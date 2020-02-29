Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) открыл первый ипотечный центр в Краснодаре, следует из релиза финучреждения.

Он расположен по адресу: ул. Красная, д. 145/1.



«Клиенты банка имеют возможность приобрести как уже готовую недвижимость на первичном или вторичном рынке, так и квартиру в строящемся доме. При этом для семей с материнским капиталом разработана специальная программа со сниженным первоначальным взносом. УБРиР также проводит рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных в других банках, со снижением ставки и выдает кредит под залог имеющейся недвижимости», — отмечается в сообщении.

Оформить кредит на покупку жилья горожане могут с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.