Система международных денежных переводов UNIStream сообщает об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге. Он расположен в торговом комплексе «Народный» по адресу: ул. Хошимина, д. 14.

Точка обслуживания работает ежедневно с 10:00 до 21:30. В офисе можно отправлять и получать денежные переводы, совершать различные платежи, погашать кредиты, обменивать валюту.

В Санкт-Петербурге действуют уже свыше 400 точек обслуживания UNIStream: услугами системы можно воспользоваться как в ее собственной сети, так и в отделениях Фора-Банка, Газэнергобанка, Россельхозбанка, салонах МТС.



Оператором платежной системы UNIStream выступает банк «Юнистрим».