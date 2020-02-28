Сбербанк в настоящее время выдает малому бизнесу каждый четвертый кредит с помощью искусственного интеллекта и планирует довести долю таких кредитов до 70% к 2023 году, сообщил РИА Новости вице-президент банка Станислав Карташов.

«Сегодня каждый четвертый кредит для малого бизнеса выдается по технологии смарт-кредита. В планах КИБ («Сбербанк КИБ». — Прим. РИА Новости) довести процент одобряемых искусственным интеллектом кредитов до 70% к 2023 году. К 100% мы, скорее всего, не придем, так как полагаем, что всегда будут сделки, требующие структурирования с участием человека», — сказал он.

Карташов отметил, что впервые искусственный интеллект банк масштабно применил в корпоративном бизнесе именно для выдачи смарт-кредитов. Банк анализировал все трансакции клиента и на их основе создавал модель машинного обучения, которая потом принимала решение, выдавать такому клиенту кредит или нет.

«В 2017 году при запуске технологии это были маленькие суммы — до 1 миллиона рублей, затем 3 миллиона, сейчас уже до 20 миллионов рублей. Сейчас кредит уже полностью автоматизирован — как само решение о выдаче, так и документооборот, так что теперь смарт-кредит выдается за три минуты», — добавил вице-президент Сбербанка.



В четверг глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что экономический эффект для Сбербанка от применения алгоритмов ИИ составил 42 млрд рублей. При этом банк в течение 2020—2024 годов получит 446 млрд рублей дохода за счет внедрения ИИ, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России.