Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, пишет «Коммерсант» .

Были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального Торгового Банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина. По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд рублей, завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком. Вавилин возглавлял НТБ до октября 2008 года, перед тем как стать президентом «Глобэкса». В пятницу Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных.

По данным издания, уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия в Тольятти, было возбуждено 28 октября прошлого года по заявлению нынешнего владельца местного ТЦ «Торпедо» «ДОМ.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ. Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд рублей, однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн рублей. Таким образом, бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн рублей. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Вины они не признают.

Суд освободил из СИЗО экс-президента банка «Глобэкс» Вавилина Вавилин обвиняется по части 4 статьи 160 (растрата).

Строительство ТЦ «Торпедо» началось в октябре 2004 года. Предполагалось, что площадь центра составит порядка 35 тыс. кв. м, а заказчиком проекта выступали компании, аффилированные с Национальным Торговым Банком, который возглавлял на тот момент будущий президент «Глобэкса» Виталий Вавилин. Однако стройка сначала застопорилась, а затем и вовсе была заморожена, хотя готовность ТЦ составляла уже примерно 80%. Объект находился на балансе УК «Финансовые бизнес-системы», которая управляла ПИФами недвижимости, подконтрольными сначала НТБ, а затем «Глобэксу». В 2016 году центр был сдан в эксплуатацию, после чего перешел под управление «ДОМ.РФ».