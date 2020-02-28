Рынок кредитования может вырасти за счет нацпроектов, считает глава дирекции среднего и малого бизнеса (МСБ) Промсвязьбанка Александр Чернощекин. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту» .

«Мы ожидаем, что рынок кредитования будет расти за счет нацпроектов, на которые государство готово потратить несколько триллионов рублей. Часть этих заказов по цепочке дойдет до малого бизнеса, за счет чего сформируется дополнительный спрос на кредиты. Мы прошли кризисы 2009—2010, 2014—2015 годов и знаем, как ведут себя портфели, и поэтому не верим во взрывное кредитование, но понимаем, что органически за счет снижения ставки рост будет, потому что большее количество компаний сможет взять кредит», — сказал Чернощекин.

По его словам, кредитование МСБ — одно из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений, а по ставкам Промсвязьбанк активно приближается к странам с развитой экономикой и более низкой инфляцией.

«Сейчас недостаточно иметь только конкурентные ставки по кредиту. Необходимо также предлагать сервис для кредитных клиентов, а значит, развивать технологии и сокращать сроки принятия кредитного решения. В 2020 году мы хотим занять нишу банка одновременно надежного, технологичного и с хорошим качеством сервиса», — пояснил Александр Чернощекин.