Сбербанк уже в текущем году начнет выпускать регулярную статистику для государственных органов управления, причем будет предоставлять ее гораздо быстрее официальных источников, сообщил РИА Новости вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Сегодня Сбербанк имеет значительную долю рынка в платежах юридических и физических лиц, что дает ему возможность создавать репрезентативную экономическую аналитику по многим направлениям, отметил вице-президент кредитной организации.

«Большой потенциал мы видим для государственного управления. У нас очень часто госорганы приходят с вопросами, сколько у нас иностранных или иногородних туристов и сколько они тратят денег, как развиваются экономические связи между регионами или как чувствует себя малый бизнес. Мы можем дать такие данные в значительно большей детализации и гораздо быстрее официальных источников. Планируем выходить с первой регулярной статистикой уже в этом году», — рассказал Карташов.

Уже сейчас у банка есть проект, в рамках которого его дочерняя компания «Технологии отраслевой трансформации» делает потребительские панели, которые исследует потребительский рынок не только в целом по стране, но и в разрезе до региона и конкретного города. «Спрос на такую аналитику очень высокий. Сейчас мы работаем над технологией, которая позволяет регулярно такие данные считать и отдавать клиентам», — добавил он.



«Мы считаем, что это будет большое изменение для потребительского рынка прежде всего. И особенно для малого бизнеса, у которого вообще нет доступа к качественным маркетинговым данным», — отметил вице-президент Сбербанка.