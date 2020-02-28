Московский Кредитный Банк уменьшил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Мега Онлайн» (привлекается на сроки от трех до 36 месяцев) составит 5,1—5,8% (ранее — 5,55—6,1%), а вклада «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — 5,6—5,7% годовых (вместо 5,8—6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») в рублях открывается под 5—5,6% (ранее — под 5,5—5,9%), в долларах — под 0,5—1,2% годовых (прежде — под 0,5—1,3%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») в рублях оформляется под 4,7—5,2% (до этого — под 5,2—5,6%), в долларах — под 0,3—0,9% годовых (прежде — под 0,3—1,1%). Разрешены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Открыть депозит «Все включено» (тарифный план «Расчетный») в рублях можно под 4,5—4,9% годовых (прежде — под 5—5,4%). Процентные ставки по вкладу в долларах остались без изменений — 0,1—0,7% годовых. По депозиту предусмотрены опции пополнения счета и частичного снятия средств. Проценты ежемесячно капитализируются.



Минимальная сумма вклада «Все включено» — 1 тыс. рублей или 100 долларов.

