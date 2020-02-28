На официальный сайт Райффайзенбанка теперь можно попасть по короткому доменному имени raif.ru. Об этом сообщили в банке, уточнив, что домен заработал в преддверии запуска нового продукта, «концепция которого также требует легкости и простоты любых коммуникаций с банком».

«Классическое понятие банка эволюционировало в последние несколько лет. Благодаря стремительному развитию финансовых технологий банки стали восприниматься как технологичные компании с гораздо более широкими возможностями, чем у банка в классическом понимании. По этой причине многие участники рынка избавляются от слова «банк» в названиях брендов. Мы не строим экосистему, хоть отдельные ее элементы и являются частью стратегии, мы фокусируемся на удобстве и простоте наших финансовых продуктов, сервисов и каналов», — комментирует руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

По данным банка, около 15% трафика официального сайта raiffeisen.ru — прямой трафик, то есть клиенты вбивают название домена в адресной строке браузера. Сокращение названия домена до Raif.ru облегчит путь клиентов на сайт, а также исключит многочисленные ошибки в написании, рассчитывают в Райффайзенбанке.



О запуске какого нового продукта идет речь, в банке не уточняют. Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин отметил лишь, что банк «стремится сделать продукты, сервисы и каналы взаимодействия с банком простыми и удобными, чтобы управлять финансами было легко, — эта формула легла в основу концепции нового продукта, который Райффайзенбанк скоро представит рынку».