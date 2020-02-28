Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала федеральные и региональные институты развития за их экономическую неэффективность и предложила провести их ревизию. Свое мнение она высказала в пятницу на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами совета палаты Совета Федерации.

«В последние годы широкое распространение получила практика создания так называемых институтов развития. Дело хорошее, модное, современное. Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции «прокладок» по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратят много средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает, и зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем. На мой взгляд, это абсолютно ненормально», — сказала она, заметив, что зачастую никто не проверяет результаты работы таких структур.

«Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей», — отметила она.



По словам председателя Совета Федерации, институты развития пользуются популярностью в мире, но их основная функция — привлечение частных инвестиций. «Я предлагаю провести серьезную ревизию, профессиональный аудит их деятельности (институтов развития в РФ. — Прим. ТАСС) и принять решение. Те, которые эффективны, — безусловно, сохранить. Остальные просто ликвидировать за ненадобностью», — заключила она.