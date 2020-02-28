Минфин РФ предложил ввести должность первого заместителя руководителя Федерального казначейства, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства России на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в тексте документа, предлагается пункт 2 постановления правительства РФ «О Федеральном казначействе» после слов «заместителей руководителя» дополнить словами «в том числе одного первого заместителя руководителя».

Введение новой должности обусловлено необходимостью выполнения Казначейством задач в рамках создания системы казначейских платежей и ее интеграции с платежными системами.