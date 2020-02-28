МТС Банк запустил акцию «Проценты обнуляются», сообщает пресс-служба кредитной организации. По условиям акции, физические лица, оформившие потребительский кредит или рефинансирование в период с 28 февраля по 31 марта 2020 года включительно, смогут принять участие в розыгрыше, по итогам которого МТС Банк обнулит им проценты по кредиту.



«Для участия в акции «Проценты обнуляются» необходимо оформить нецелевой потребительский заем или рефинансирование в период с 28 февраля по 31 марта включительно. Максимальная сумма кредита — пять миллионов рублей, минимальная ставка — 9,9%, максимальный срок — пять лет», — говорится в релизе.

По итогам розыгрыша МТС Банк с помощью рандомайзера (генератор случайных чисел, который считывает программный алгоритм и выбирает определенный объект из множества случайно/наугад/рандомно) выберет 50 победителей и начиная со второго ежемесячного платежа обнулит им проценты по кредиту до окончания действия договора.

После подписания договора клиенты получат СМС-сообщение с порядковым номером, датой и местом трансляции розыгрыша, который будет проводиться в прямом эфире на сайте и официальном канале МТС Банка в Youtube.

Итоги акции и список победителей будет объявлен 15 апреля 2020 года.

Заявку на кредит можно подать на сайте или в отделении МТС Банка.