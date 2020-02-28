Экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность председателя правления Промсвязьбанка, уклонялся от формального управления им, рассказал 27 февраля на заседании в Арбитражном суде директор по корпоративному управлению и секретарь правления ПСБ Дмитрий Болгов. Он давал показания как свидетель по делу об иске ПСБ к бывшим собственникам кредитной организации на 282 млрд рублей.



Как рассказал Болгов, после того как Дмитрий Ананьев стал предправления Промсвязьбанка в 2016 году, в банке сложилась практика, при которой заочные голосования правления стали «очень распространены» и «только пять или шесть» заседаний правления в 2017 году прошли очно. «Председатель правления вообще уклонился от ответственности за участие в правлении в каком-то виде, он не согласовывал повестки, не голосовал. Он уклонялся от оформления работы правления вообще с момента своего избрания на должность в 2016 году», — сказал Болгов.



Работу органа управления банка Болгов описал следующим образом: «Я собирал заявки, ко мне обращались коллеги, члены правления. Говорили: «Есть такой вопрос, вот материалы, нам нужно решение правления». Если у меня скапливалось несколько вопросов, я организовывал проведение голосования. Если поступали просьбы типа «ой, нам нужно срочно», тогда принималось решение о проведении заседания».

Болгов добавил, что Ананьев не голосовал и не отвечал на сообщения, а остальные члены правления отвечали на вопросы по электронной почте. Например, по словам Болгова, сообщение «ок» от них считалось ответом на несколько вопросов в повестке правления. Свидетель сказал, что у него было «убеждение» в том, что «все вопросы выносились с его [Ананьева] ведома». В пример он привел случай в августе, когда на заседании правления было принято решение о создании кредитного комитета по малому и среднему бизнесу. «Через какое-то время Дмитрий Ананьев узнал об этом, и оказалось, что руководитель, который вынес этот вопрос, не согласовал его с Дмитрием Ананьевым. Был большой скандал. Вопрос был аннулирован», — сообщил Болгов.

Сами протоколы заседаний правления передавались на подпись Дмитрию Ананьеву через его приемную в конце года. «В декабре 2017 года я передал в приемную председателя правления всю пачку протоколов за 2017 год и через несколько дней получил их обратно уже подписанными», — сказал Болгов.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, принадлежавшего братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, 15 декабря 2017 года. После санации банк сделали опорным для оборонного сектора, а новые собственники стали оспаривать сделки, проводившиеся до оздоровления. В итоге Ананьевым и бывшим топ-менеджерам был предъявлен иск, а затем в отношении братьев было возбуждено уголовное дело.

