Агентству по страхованию вкладов отказали в суде в удовлетворении требований к бывшим топ-менеджерам Судостроительного Банка, следует из сообщения на сайте АСВ.

Лицензия у СБ Банка была отозвана 16 февраля 2015-го, а в апреле того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Агентство 18 апреля 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролирующих лиц кредитной организации к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в общем размере более 27,326 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают бывший президент банка и член его совета директоров Андрей Егоров, бывший и. о. председателя правления Василий Мельников, бывшие члены правления Алексей Парфенов, Дмитрий Кунда, Елена Зубова, Ярослав Стешко, бывший председатель совета директоров Леонид Тюхтяев, а также Андрей Вовченко, который вместе с Тюхтяевым, Стешко и еще рядом лиц входил в число ключевых бенефициаров банка.

АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам Судостроительного Банка на 27,3 млрд рублей Ответчиками по иску выступают восемь человек.

«Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого объявлена 26 февраля 2020 года, в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано в полном объеме», — сообщается на сайте АСВ в пятницу, 28 февраля.

Напомним, в январе 2016 года Василий Мельников был оштрафован на 300 тыс. рублей за фальсификацию отчетов. Как было установлено следствием и судом, Мельников, являясь исполняющим обязанности председателя правления СБ Банка в период с января 2014 года по январь 2015-го, обладал информацией об отсутствии на корреспондентском счете банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов, но, желая скрыть этот факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ.

Ранее АСВ насчитало в СБ Банке сомнительных операций по дроблению депозитов перед отзывом у него лицензии на 1,2 млрд рублей.

В феврале 2015-го, незадолго до отзыва лицензии у Судостроительного Банка, сообщалось об установлении председателем его совета директоров Леонидом Тюхтяевым рекорда в воздухоплавании : вместе с американским пилотом он пролетел на воздушном шаре над Тихим океаном 8 465 км. До этого стало известно о неисполнении банком обязательств по РЕПО на Московской бирже, прекращении выдачи средств со счетов и отключении банка от системы банковских электронных срочных платежей.

Летом 2019 года Генпрокуратура сообщила о направлении в суд дела в отношении двух бывших руководителей СБ Банка, обвиняемых в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 10 млрд рублей.



В октябре прошлого года стало известно о выявлении нового эпизода в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей. Газета «Коммерсант» писала, что его фигурантом может стать Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. В материале также упоминалось, что Андрей Егоров, Алексей Парфенов и Василий Мельников были объявлены в федеральный розыск.