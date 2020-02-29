Средняя сумма кредита наличными выросла в январе на 3% до 272 тыс. рублей на фоне 11-процентного роста в январе прошлого года, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом в ОКБ отметили, что средний чек по кредитам наличными быстро рос в 2018 году под влиянием различных факторов, в том числе в связи с реализацией населением отложенного спроса на кредиты. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что годом ранее прирост составлял около 11%, поскольку многие крупные банки запускали новые проекты в розничном кредитовании.

Рост средней суммы руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин связывает с повышением финансовой грамотности граждан, более жестким подходом банков к выбору клиентов и введением Центробанком обязательного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче займа с 1 октября 2019 года.

Также он добавляет, что заемщики, которые берут в банках небольшие суммы, как правило, обладают высокой долговой нагрузкой, и наоборот, заемщики, которым выдают более крупные суммы, обладают более низким ПДН ввиду своих низких доходов. «В условиях контроля ПДН банкам становится невыгодно выдавать кредиты «мелким заемщикам»: процентные доходы от их кредитов не очень большие, а давление на капитал — большое», — поясняет Гришунин.