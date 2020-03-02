Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Попов в январе говорил, что не менее десяти российских компаний обдумывают проведение в текущем году IPO, при этом три-четыре из них смогут его организовать.

«С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже», — прокомментировал он вопрос о возможности IPO российских компаний в 2020 году.

При этом он отметил, что в целом российские компании рассматривают для IPO российскую и американскую площадки. «Размеры сделок варьируются в среднем от 250 миллионов до 500 миллионов долларов. В качестве площадок для размещения рассматриваются как Московская биржа, так и NASDAQ. Мы в диалоге со всеми кандидатами, но по понятным причинам не можем раскрывать детали», — заключил он.



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