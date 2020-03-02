В период с 1 марта по 30 июня 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка могут ездить в наземном городском транспорте Подмосковья со скидкой. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в платежной системе «Мир».

Сэкономить на проезде жители и гости всех городов Московской области могут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованном устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель получит скидку за проезд в размере 7 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

Скидка на проезд действует как для маршрутов, проходящих внутри всех городов Московской области, так и для маршрутов, следующих между городами Подмосковья. Кроме того, акция распространяется на местные маршруты из Московской области в Москву и обратно.

Акция запущена совместно со Сбербанком и оператором автоматизированной системы оплаты проезда «Расчетные решения» при участии областных перевозчиков, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте. Сбербанк осуществляет эквайринг, обеспечивая прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем, при этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

В ПС «Мир» также напоминают, что ранее была продлена до конца апреля этого года акция, позволяющая ездить со скидкой в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце.