В программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» стартовала акция «Миллион «Спасибо». Об этом в понедельник сообщили в Сбербанке.

Все участники программы «Спасибо от Сбербанка», совершая покупки в период до 13 марта 2020 года, будут получать повышенные бонусы и подарки от партнеров программы. Кроме того, у них будет еженедельная возможность выиграть 10 тыс. бонусов «Спасибо», а также шанс получить суперприз — стать обладателем 1 млн бонусов, следует из релиза.

Чтобы получить повышенные бонусы или один из призов, нужно совершать покупки у партнеров программы — участников акции, среди которых «Окко», «Деликатеска», AMF, «Л'Этуаль», Pegas Touristik, AllTime, Burger King, «Чикен Пицца», «ЛитРес», Tom Tailor, Kari Kids и другие компании.



«Мы успешно провели уже несколько акций геймификационного формата, и они показали отличные результаты — пользовались популярностью среди участников и получили хороший отклик от партнеров», — отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.