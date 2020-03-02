Банк ВТБ и компания «Ростелеком» представили первое банковское приложение для российской мобильной операционной системы «Аврора». Детали приводятся в релизе кредитной организации и телекоммуникационного оператора.

Благодаря созданному приложению пользователям устройств на базе ОС «Аврора» будут доступны все основные банковские услуги ВТБ. Клиенты смогут проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей, а также оплачивать услуги и товары примерно 10 тыс. поставщиков. В дальнейшем планируется внедрение дополнительных функций, таких как оплата по QR-кодам и проведение бесконтактных платежей с помощью NFC.

«Аврора» — единственная отечественная мобильная операционная система, она включена в реестр российского программного обеспечения. Разработкой ОС занимается ООО «Открытая мобильная платформа», которое с 2018 года входит в группу компаний «Ростелеком».



​«Ростелеком» ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС «Аврора» В компании выразили готовность к сотрудничеству.

«Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной ОС и содержит полноценный набор базовых приложений: контакты, телефон, сообщения, почту, браузер, медиаплеер, календарь, заметки, камеру, галерею, часы, диктофон, документы и другие. Для ОС разработаны десятки партнерских мобильных приложений, включая офисное (R7) и антивирусное программное обеспечение («Лаборатория Касперского»), мессенджеры (Dialog, «Сибрус», Postlink), навигатор (Navitel), приложения для управления персоналом (ForApp, Ronet, «Амтел-софт»), системы электронного документооборота («Приоритет», «Практика», Company Media), поддержку электронной цифровой подписи («КриптоПро», «Рутокен»), систему безопасного доступа к корпоративным файловым ресурсам и организации внутренних чат-ботов (WorksPad и WorksPad Assistant), VPN (VipNet, «Код безопасности») и другие.