• Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей. Последний раз курс европейской валюты находился на этой отметке 1 марта 2019 года. Биржевой курс доллара увеличился на 0,36 рубля, до 67,24 рубля. Индекс доллара DXY терял к концу дня порядка 0,6%, в том числе в паре с евро доллар снижался на 1%, что позволило евро «дотронуться» до 75 рублей, считают эксперты.

• При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону «О потребительском кредите», которые предполагают внесение дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Об этом сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Так, в планах регулятора — «расширить» ПСК, включив в этот показатель ряд платежей, которые де-факто связаны с кредитом, но де-юре к нему не относятся. По словам Мамуты, есть дополнительные услуги, которые сейчас в ПСК не включаются, и человек не до конца понимает финансовую нагрузку, которую на себя берет, соглашаясь на эти услуги.

• Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края — список уже утвержден приказом Минсельхоза региона. Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года. Минсельхоз России до 23 февраля принимал документы от банков, желающих принять в ней участие, уже началось заключение соглашений с ними. В программе принимают участие Россельхозбанк и Сбербанк. Россельхозбанк уже включился в программу, получить ипотеку можно под 2,7%, сообщили в департаменте экономики и стратегического развития администрации Сочи. Сбербанк планирует запуск программы в III квартале 2020 года.

• Россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Так, по итогам 2019 года средний чек постепенно снижается. Если в 2015 году россияне тратили в отечественных магазинах в среднем 3,6 тыс. рублей за одну покупку, то в 2019-м — 2,6 тыс. рублей, что на 13% ниже, чем в 2018-м (3 тыс.). В зарубежных магазинах — 18 долларов в 2015 году против 7,5 доллара в 2019-м, что на 17% ниже, чем в 2018-м (9 долларов).