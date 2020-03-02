Сбербанк запустил новый сервис для клиентов — юридических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь юрлицам открыть первый расчетный счет в рублях стало еще проще — такая возможность появилась и в ряде офисов по обслуживанию физических лиц. В меню терминалов электронной очереди появился раздел «Услуги для бизнеса», где можно выбрать операцию «Открыть счет».



Одновременно с открытием счета доступно подключение следующих услуг: торговый эквайринг, зарплатный проект, бизнес-карта, СМС-информирование.

