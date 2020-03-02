Некоторые банки с 1 марта 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и процента на остаток. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold промо», «Все включено Platinum промо», «Миг», «Премиальная» предлагает до 31 мая 2020 года повышенный кешбэк 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категории «Дом». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Банк «Кубань Кредит» в весенний сезон (с 1 марта по 31 мая) будет начислять кешбэк в категории «Красота» (ранее «Развлечение») по картам: «Дебетовая Infinite» до 10%, «Мир Премиальная» до 7%, «Мой сезон» до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в марте будет начислять баллы в категории «Цветы» (ранее по категории «Такси и каршеринг») по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

Процент на остаток (ПНО)

Хоум Кредит Банк по карте «Зеленая Польза» снижает проценты, начисляемые на остаток, теперь до суммы 300 тыс. рублей процентная ставка устанавливается в размере 4% годовых (до изменений — 5% годовых), на сумму, превышающую 300 тыс. рублей, начисляется 2% годовых (ранее — 3% годовых).

Банк «ФК Открытие» изменил условия начисления процентов на остаток по пенсионным картам. Теперь на сумму от 1 тыс. до 19 999,99 рубля начисляется 4% годовых, свыше — проценты не начисляются (ранее — 3,5% на минимальный остаток 10 000,01— 49 999 999,99 рубля, 4% годовых — от 3 тыс. до 10 тыс. рублей).

Банк «Ак Барс» снижает процент на остаток по карте Evolution. Теперь на остаток от 30 тыс. до 100 тыс. рублей будет начисляться 5% годовых (прежде — 7% годовых), до 30 тыс. рублей, как и ранее, — 3% годовых, а свыше 100 тыс. рублей — 2% (до изменений — 3% годовых).

Банк «Таврический» меняет условия начисления процентов на остаток по карте «Купил-Накопил».

При сумме покупок более 8 тыс. рублей на остаток от 8 тыс. до 100 тыс. рублей включительно (ранее — до 300 тыс. рублей) начисляется 8% годовых, на сумму сверх этого значения будет начислено 5% годовых (прежде — 6% годовых).

При сумме покупок более 30 тыс. рублей на остаток от 8 тыс. до 300 тыс. рублей включительно (до изменений — 1, 5 млн рублей) начисляется 8% годовых, на превышающую сумму — 5% годовых (ранее — 6% годовых).

При сумме покупок более 60 тыс. рублей на остаток от 8 тыс. до 1 млн рублей включительно (прежде — до 3 млн рублей) начисляется 8%, свыше — 5% годовых (до изменений — 6% годовых).

Севергазбанк внес изменения в начисление процентов на остаток.

По карте «Пенсионная» проценты теперь начисляются в зависимости от остатка: 3,5% годовых на сумму от 1 тыс. до 99 999,99 рубля, 5% годовых — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Проценты на остаток начисляются на сумму не более 300 тыс. рублей. По карте «Дебетовая #всёмогу» начисляется 4% годовых (ранее — 5% годовых) при остатке 30 тыс. рублей и покупках от 5 тыс. рублей в месяц. На сумму более 300 тыс. рублей проценты не начисляются. По карте MasterCard Platinum+ — 5,5% годовых (ранее — 6% годовых) при покупках от 5 тыс. рублей и остатке 70 тыс. рублей в месяц. Проценты начисляются на сумму не более 1 млн рублей. По MasterCard World Black Edition и Visa Signature — 6,5% годовых (прежде 7% годовых) при покупках от 5 тыс. рублей и остатке 150 тыс. рублей в месяц. Проценты начисляются на сумму не более 2 млн рублей.

В расчет покупок входят только те операции, на которые начисляется кешбэк.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus, теперь будет начисляться 5% (было 5,2%) на сумму от 10 тыс. рублей.