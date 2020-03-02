ВТБ запускает короткий номер для быстрой связи со своим контакт-центром, сообщает пресс-служба кредитной организации. У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1 000. Сервис доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, «Билайна», «МегаФона» и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора «ВТБ Мобайл» также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром.



«Позвонив по короткому номеру 1 000, клиенты смогут получить консультации по любым возникающим финансовым вопросам, в том числе по оформлению банковских услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8 (800) 100 24 24. Кроме того, клиенты могут оставить письменное обращение на сайте ВТБ», — говорится в релизе.

Данный короткий номер предназначен для звонков клиентов в контакт-центр. С этого номера не будут поступать звонки и CMC-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует быть внимательными для обеспечения своей финансовой безопасности.

Всего за 2019 год контакт-центр ВТБ принял более 29 млн звонков.

