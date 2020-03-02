Миллионеров в России в 2019 году стало больше почти на 800 человек благодаря выигрышам в лотереи, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

«Всего в 2019 году 790 россиян стали обладателями выигрышей от миллиона рублей», — рассказали в компании.

Там напомнили, что рекордные суммы по 500 млн рублей в минувшем году получили два жителя России. Этот рекорд уже в 2020 году побила жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла 1 млрд рублей, причем также по итогам новогоднего тиража «Русского лото».



«Частота выигрышей напрямую зависит от количества участников в лотереях. В портфеле «Столото» более 30 продуктов, флагманскими лотереями на сегодняшний день являются «Русское лото» с долей в портфеле 35,8%, «Гослото» «4 из 20» (16,1%) и «Рапидо» (10,7%)», — отметила операционный директор «Столото» Варвара Басанович.