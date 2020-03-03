Новости о том, что к создателю Тинькофф Банка предъявлены налоговые претензии США, взволновали клиентов кредитной организации. В соцсетях стали появляться вопросы о том, не пора ли забирать деньги из банка. Портал Банки.ру разбирался, что происходит.



Что случилось?

В конце прошлой недели стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания с участием Олега Тинькова — основателя и председателя совета директоров Тинькофф Банка. Эту информацию подтвердила TCS Group на сайте Лондонской биржи LSE. Слушания проходят в Лондоне, начались в феврале и будут идти в течение марта. В сообщении компании отмечается, что Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, и особо подчеркивается, что ситуация не повлияет на компании, входящие в TCS Group. Напомним, в группу входят Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф Мобайл».

Суть налоговых претензий пока не известна, однако СМИ написали о том, что американские власти направили в Великобританию запрос на экстрадицию бизнесмена в США. Пока Тиньков остается в Лондоне. Он выплатил залог в сумме свыше 20 млн фунтов, ему запрещено покидать город.

Какое отношение имеет Олег Тиньков к своему банку?

Единственным акционером (100% уставного капитала) банка является компания TCS Group Holding PLC, зарегистрированная на Кипре. Предприниматель является мажоритарным акционером этой компании с долей 40,4%. Структуру владения группой можно посмотреть здесь .

В пресс-службе Тинькофф Банка подчеркивают, что Олег Тиньков никогда не занимался операционной деятельностью, никогда не имел отношения к управлению банком и другими операционными компаниями в группе TCS. «Олег Тиньков вовлечен только в разработку стратегии группы, — указывают в банке. — Кроме того, он провел за последний год в России менее шести месяцев — он чисто физически не мог бы участвовать в руководстве деятельностью банка, даже если бы имел отношение к управляющим органам».

Сейчас происходит очень важная вещь для группы «Тинькофф»: проверка, насколько бренд системы связан с именем его основателя. бывший зампред правления банка ВТБ24 и Онэксимбанка Михаил Кожокин

С момента основания Тинькофф Банка Олег Тиньков является председателем совета директоров. «Совет директоров не является управляющим органом банка, — заявили в пресс-службе кредитной организации, отвечая на запрос Банки.ру. — Управляющим органом банка является правление. Главой банка, председателем правления и одновременно главой группы является Оливер Хьюз. Банком и группой также управляет команда топ-менеджеров, которые работают в кредитной организации более десяти лет. Именно они занимаются и всегда занимались операционной деятельностью».

Являются ли проблемы Олега Тинькова проблемами Тинькофф Банка?

Личный бренд предпринимателя и бренд банка — это, по сути, одно и то же. Насколько проблемы Олега Тинькова могут стать проблемами банка? Эксперты, опрошенные Банки.ру, полагают, что вероятность этого невелика.

«Персонификация бизнеса всегда несет в себе риски — когда имя основателя и бренд сливаются. Я не знаю, закладывался ли такой риск в котировки акций Тинькофф Банка. Возможно, что и нет, — говорит бывший зампред правления банка ВТБ24 (2004—2017 годы) и Онэксимбанка (1994—1998 годы), курировавший PR-направление, Михаил Кожокин. — Сейчас происходит очень важная вещь для группы «Тинькофф»: проверка, насколько бренд системы связан с именем его основателя. Сможет ли банк как управленческая система выдержать и продолжить бесперебойно работать в кризисной ситуации для ее лидера как частного лица. Думаю, она выдержит: там работают грамотные люди, которые знают свое дело».

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что для частного банка, где основной владелец и основной генератор идей в значительной степени является брендом финансового института, это достаточно серьезная ситуация. «Концентрация интеллектуального ресурса, собственности бренда многое усложняет», — подчеркивает она.

Чем рискуют клиенты Тинькофф Банка?

Наталия Орлова подчеркивает, что претензии Олегу Тинькову предъявлены как частному лицу от налоговых органов США. А Тинькофф Банк работает на территории России. «Если бы это был международный крупный банк, это стало бы усугубляющим обстоятельством. Но для розничного внутрироссийского банка риск вот таких налоговых претензий, на мой взгляд, в меньшей степени чувствителен», — говорит она.

Михаил Кожокин указывает, что с точки зрения PR первые шаги со стороны TCS Group были совершенно правильными: группа разместила официальные комментарии на сайтах бирж в Лондоне и в Москве. «Главное — не затягивать с дальнейшими шагами и продолжать работать на снижение беспокойства среди клиентов и инвесторов. А клиентам и инвесторам не стоит паниковать: ведь большинство крупных налоговых споров завершаются мировым соглашением сторон», — говорит он.

В пресс-службе кредитной организации подчеркивают, что никаких рисков нет. «Это личное дело Олега Тинькова, им занимается его личная команда юристов. Оно никак не влияет на работу группы и операционных компаний группы, — комментируют в банке. — Никакого оттока клиентов не было и нет, все происходит в штатном режиме. У Тинькофф Банка огромный запас ликвидности — более 130 миллиардов рублей. Кроме того, мы значительно перевыполняем все требования нормативов ЦБ к кредитным организациям».

Управляющий директор Абсолют Банка Антон Павлов считает, что вряд ли стоит ожидать оттока клиентов. «Там в основном розничные вклады, а они защищены. Люди это знают, и для них важнее сервис и удобства, которые у «Тинькофф» есть», — говорит он.

Чем рискуют инвесторы?

Наталия Орлова указывает, что стечение обстоятельств для Тинькофф Банка оказалось очень неудачным. «Сейчас на финансовых рынках период повышенной нервозности», — напоминает она.

«Мы находимся в постоянном контакте с инвесторами, аналитиками и рынком, — заявляют в пресс-службе Тинькофф Банка. — Мы сделали раскрытие информации о деле Олега Тинькова по требованиям Лондонской и Московской бирж, наша IR-команда готова отвечать на все вопросы инвесторов и аналитиков, которые покрывают нашу историю. Сейчас в целом наблюдается волатильность цены акций и рынков в связи с коронавирусом».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru