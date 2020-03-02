Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Темпбанка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 11,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному в пятницу, 28 февраля, значатся Гаглоев М. Г., Донсков А. Н., Апанасенко Е. М. и Ерибеков В. А.

Напомним, что Михаил Гаглоев занимал пост предправления банка, Владимир Ерибеков и Елена Апанасенко были членами правления. Апанасенко и Ерибеков вместе с Александром Донсковым входили в число совладельцев кредитной организации.

Как указывает АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия (бездействие) по формированию технической ссудной задолженности, приобретению неликвидных прав требования, безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества. В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка», что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Темпбанк был лишен лицензии 2 октября 2017 года. До этого там на протяжении полугода действовала временная администрация в лице АСВ и был в силе мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В ноябре того же года банк был признан банкротом.

Позже ЦБ сообщал, что бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму свыше 11 млрд рублей.



Еще весной 2014 года Минфин США внес Темпбанк и его главу Михаила Гаглоева в санкционный список по Сирии.