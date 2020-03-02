Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,79 рубля. С начала торговой сессии было проведено 77,6 тыс. сделок почти на 5,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,1—67,33 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 74,35 рубля, увеличившись на 53 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 20,2 тыс. сделок на 888,1 млн евро по курсам от 73,245 до 75 рублей за евро.

Рублю не удалось продемонстрировать рост относительно основных мировых валют, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Разнонаправленная динамика валют развивающихся рынков и отсутствие внутренних факторов поддержки для национальной валюты привели к тому, что доллар смог отыграть утреннее снижение и вновь выйти выше 67 рублей. При этом в рамках предстоящей недели мы ожидаем попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 67—68 рублей с тестированием его верхней границы», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что при текущих ценах на нефть, макропоказателях, а также сезонных факторах фундаментально обоснованными уровнями для пары доллар/рубль выступает диапазон 63,5—64,5 рубля за единицу американской валюты.