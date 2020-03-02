Банк «Русский Стандарт» запустил сервис мгновенного возврата средств клиенту, который оплатил покупку по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и потом отказался от нее. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Таким образом, торгово-сервисные предприятия, получившие платеж за товары или услуги от физических лиц через СБП, смогут автоматически вернуть им средства на счет в случае отмены покупки», — говорится в релизе.

Торгово-сервисные предприятия будут использовать сервис бесплатно, поскольку для него действуют нулевые тарифы — как для отправителей, так и для получателей средств.