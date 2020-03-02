Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 31 марта рассмотрит вопрос о возобновлении производства по иску ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании «Трансаэро» ее основателя Александра Плешакова, бывшей главы совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя и взыскании с них 249,2 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Верховный суд РФ в январе подтвердил судебные акты о приостановлении производства по этому спору. ВС отказал в передаче кассационной жалобы банка ВТБ в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 26 апреля 2019 года приостановил производство по заявлению ВТБ до вступления в законную силу ряда судебных актов по другим обособленным спорам. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и кассационная инстанция оставили это определение без изменения.

ВТБ обжаловал в ВС РФ акты нижестоящих судов о приостановлении производства по делу.

Арбитраж 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составившие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале 2019 года подтвердил признание незаконными действий (бездействия) бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, арестованного по делу о растрате имущества авиакомпании на сумму свыше 1 млрд рублей. Заявитель обжаловал в апелляции определение суда от 19 октября 2018 года.

Тогда по заявлению УФНС по Санкт-Петербургу было признано незаконным бездействие управляющего по необращению в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя авиакомпании от должности.

Также признано незаконным бездействие Котова по необращению в суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника и по непроведению финансового анализа деятельности «Трансаэро» за восемь месяцев 2017 года. Кроме того, признано незаконным бездействие управляющего по игнорированию обращений уполномоченного органа.

Мещанский суд Москвы 16 октября 2018 года избрал в отношении Котова меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о растрате имущества «Трансаэро» на сумму свыше 1 млрд рублей.

Бывший арбитражный управляющий обвиняется по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в растрате в особо крупном размере) и части 2 статьи 201 УК (в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации).



По версии следствия, Котов совершил преступные действия (бездействие), в результате которых растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд рублей. Кроме того, он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия корыстных преступлений, совершенных в соучастии с бывшим генеральным директором «Трансаэро» Александром Бурдиным, которому ранее было предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.