Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.



Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена.

Ко второму чтению Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год». Таким образом, президент предлагает дополнить 75 статью Конституции поправкой в следующей формулировке: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Сейчас страховые пенсии неработающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 января в параметрах, закрепленных законом о пенсионной реформе. В 2020 году пенсии были увеличены на 6,6%, а в 2021 году индексация должна составить 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

После 2024 года предполагается, что страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года, а дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Закрепление в Конституции положения об индексации не реже одного раза в год не позволит властям заменить увеличение пенсий разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года. Тогда все неработающие пенсионеры вместо индексации получили разовую выплату в размере 5 тыс. рублей.