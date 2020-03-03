Московский Индустриальный Банк объявил о снижении ставок по потребительским и ипотечным кредитам.

Величину снижения в кредитной организации не называют, но сообщают, что, в частности, потребительские кредиты предлагаются сейчас со ставкой от 8% годовых. Срок кредитования может составлять до семи лет, а сумма кредита — до 3 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 50 тыс. рублей. «Программа доступна для широкой аудитории потребителей: трудовой стаж от трех месяцев, допускается временная регистрация», — указано в релизе МИнБанка.



В рамках программ ипотечного кредитования ставка составляет от 7,9% годовых. Срок кредитования — до 30 лет, сумма кредита — до 30 млн рублей. Программы предусматривают возможность приобретение квартир, апартаментов и таунхаусов как на этапе строительства, так и на вторичном рынке. Имеется возможность получения кредита по двум документам. «Также существует возможность рефинансирования кредитов в сторонних банках и/или получения дополнительной суммы на потребительские нужды», — говорится в сообщении. Уточняется, что без обеспечения сумма кредита составляет до 2 млн рублей.