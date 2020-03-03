Компания SberCloud, облачная платформа группы Сбербанка, и Huawei договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого российским и зарубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced. Об этом объявили во вторник в Сбербанке.

Как отмечается в релизе банка, это первое партнерство такого масштаба между российским и глобальным облачными провайдерами. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых и высокоуровневых облачных услуг. Клиенты SberCloud получат возможность разворачивать в облаке IT-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать приложения и управлять ими.

Пользователям платформы SberCloud.Advanced станут доступны 37 облачных сервисов. Запуск новой платформы предоставляет ранее недоступные возможности как разработчикам облачных приложений, так и их пользователям. «Продукт уникален для российского рынка, поскольку является полностью готовым: клиенты SberCloud получат все нужные сервисы, интегрированные между собой, в одной компании», — подчеркивается в релизе.



«SberCloud.Advanced соответствует самым высоким бизнес-стандартам, имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компании SberCloud, — отмечается в сообщении. — Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы».