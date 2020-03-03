Интерпромбанк запустил акцию «Плати и зарабатывай» для заемщиков и держателей дебетовых карт.

При оплате товаров и услуг дебетовыми картами Интерпромбанка, которые оформлены для погашения кредита, клиент дополнительно получает кешбэк в размере 0,5% годовых от остатка задолженности по кредиту, поясняется в сообщении финучреждения.

Для участия в акции нужно быть действующим заемщиком банка по любой из программ потребительского кредитования, иметь действующую дебетовую карту банка, с которой осуществляется погашение кредита, и ежемесячно совершать с помощью карты операции по оплате товаров и услуг на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

В акции могут принять участие как новые клиенты, оформившие кредит в Интерпромбанке и получившие дебетовую карту, так и действующие держатели дебетовых карт банка, ранее выданных для погашения потребительского кредита.



Акция действует до 1 июня 2020 года.