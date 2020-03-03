Возможный перенос сроков перечисления средств от продажи доли ЦБ в Сбербанке не создаст рисков для бюджета, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
«Для бюджета важно, чтобы можно было использовать эти доходы на финансирование расходов. Это возможно сделать, если доходы поступят в любой день текущего календарного года. Если ЦБ нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь в принципе может пойти навстречу, никаких рисков для бюджета из-за этого не создается», — рассказал Колычев. Он отметил, что в законопроекте сроки сделки не прописаны.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила перенести срок перечисления в федеральный бюджет средств от продажи доли регулятора в Сбербанке с 1 июня на 1 декабря в связи с волатильностью рынков.
Ранее Минфин и ЦБ объявили, что разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка по рыночной стоимости за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что это никак не отразится на гарантиях государства по вкладам граждан.
Проект направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.