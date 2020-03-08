Райффайзенбанк предлагает возможность рефинансировать кредиты по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 8,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Решение по заявке принимается за одну минуту, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Фиксированная ставка рефинансирования призвана предоставить больше возможностей для снижения долговой нагрузки заемщиков».

Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля.