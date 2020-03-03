Совкомбанк откроет автозаводу «БелАЗ» кредитную линию в размере 60 млн евро сроком на 725 дней, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности холдинга.



В 2018 году банк предоставил автозаводу кредитную линию на 50 млн евро.

ОАО «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Холдинг занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности и экспортирует продукцию более чем в 80 стран.