Самые «аварийные» женщины-водители живут в Татарстане — на тысячу застрахованных приходится около 211 ДТП, при этом в 64% ситуаций женщина была потерпевшей стороной. Таковы данные исследования «Ингосстраха».



Второе место делят Новосибирск и Чебоксары — по 169 ДТП на 1 тыс. страхователей, при этом жительницы Чувашии чаще выступают потерпевшей стороной (56% случаев против 52% в Новосибирске). На четвертой и пятой строчках — представительницы Владивостока (168 ДТП) и Омска (163 ДТП), женщины-водители из Приморья гораздо чаще являются пострадавшей стороной (57% случаев против 42% в Омске).



«Наименьшее число ДТП с женщинами-водителями зарегистрировано в Нальчике — 68 аварий на 1 000 застрахованных женщин, однако в большинстве из них (54,5%) страхователи были виновниками происшествия. Со второго по шестое место рейтинга заняли представительницы Ростова-на-Дону (90 ДТП), Оренбурга (92 ДТП), Калининграда (94 ДТП), Москвы (98 ДТП) и Краснодара (99 ДТП). При этом во всех городах более 50% происшествий происходит по вине женщин-страхователей. Среди городов, жительницы которых редко попадают в аварии по своей вине, выделяются Чита (101 ДТП, в 61% женщины являются пострадавшей стороной), Южно-Сахалинск (110 ДТП, 55% происшествий по вине третьих лиц) и Калуга (108 ДТП, 57% — не по вине страхователя). Худшие показатели с точки зрения «виновности» в ДТП показали жительницы Орла — в 61% случаев происшествие произошло по вине страхователя», — отмечается в сообщении.

По данным «Ингосстраха», женщины-страхователи попадают в аварии немного чаще, чем мужчины: показатель частоты страховых случаев у женщин — 11,83% и 10,58% — у мужчин. При этом средний ущерб от таких ДТП на 20% ниже, чем у мужчин, — размер средней выплаты составляет 115 471 рубль (данные по риску ДТП по полису каско). В большинстве случаев представители женской аудитории попадают в небольшие аварии, доля выплат по риску «полная гибель ТС» составляет всего 1,71% от общего числа ДТП с участием женщин, что в 1,6 раза ниже аналогичного показателя у мужчин.