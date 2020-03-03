Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2020 года вырос на 11,5% и составил 69,4 трлн рублей (62,3 трлн рублей в феврале 2019 года), следует из сообщения торговой площадки.



«Позитивную динамику продемонстрировали почти все рынки биржи: рынок акций (рост на 121,5%), срочный рынок (рост на 71,3%), рынок облигаций (рост на 46,8%), денежный рынок (рост на 7%), а также спот-рынок валюты (рост на 41,2%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — отмечается в релизе.

Согласно данным Мосбиржи, объем торгов на фондовом рынке в феврале увеличился на 71,4% и достиг 3,952 трлн рублей (2,306 трлн рублей в феврале 2019 года). Объем торгов на срочном рынке вырос на 71,3%, до 10,5 трлн рублей (6,1 трлн рублей в феврале 2019-го), или 179,7 млн контрактов (106,8 млн контрактов в феврале 2019-го).

Объем торгов на денежном рынке вырос на 7%, до 29,4 трлн рублей (27,5 трлн рублей в феврале 2019-го), среднедневной объем операций составил 1,548 трлн рублей (1,374 трлн рублей в феврале 2019-го).