Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года начнет рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.



«Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)», — говорится в сообщении.

Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того как человеку исполнится 45 лет.

«Такая временная отсечка неслучайна, поскольку к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости. Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией, у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии», — пояснили в пресс-службе.