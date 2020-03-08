Малый бизнес может открывать дополнительные счета в приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» (RBO), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Функция доступна в интернет-банке для предпринимателей. Для того чтобы открыть счет, достаточно зайти на вкладку «Продукты» и нажать кнопку «Выбрать счет» в разделе «Дополнительные счета».

«Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам. Теперь предприниматели могут открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет онлайн. Подать заявку можно в онлайн-банке, счет будет доступен через несколько минут», — отметил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.

Ранее Райффайзенбанк запустил сервис «Рейтинг идей», который дает предпринимателям возможность голосовать за идеи развития функциональности интернет-банка.