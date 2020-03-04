Объем вредоносных рассылок, направляемых мошенниками интернет-пользователям, перед 8 марта увеличится на 20%, пишут «Известия» . Такой прогноз содержится в исследовании центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. Количество вредоносных рассылок увеличивается на 30% в год, сейчас их счет идет на сотни миллионов — только «Лаборатория Касперского» в 2019-м ежеквартально фиксировала более 100 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты.

Фишинговые рассылки перед праздниками похожи на привычные письма от известных брендов, магазинов, ресторанов, развлекательных площадок и разнообразных сервисов, содержащие призыв к срочному действию. То есть мошенники любыми средствами провоцируют пользователя перейти по ссылке или открыть вложение. Сразу после перехода по ссылке на компьютер может загрузиться вредоносная программа. С ее помощью преступники могут получить контроль над системой, чтобы, например, собрать данные платежных карт, учетных записей в почтовых сервисах и соцсетях. Или же компьютер может стать частью преступной бот-сети для совершения дальнейших атак, отметили в Solar JSOC.

Эксперты предупредили об активности кибермошенников перед праздниками Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

По словам экспертов, если пользователь все же купился на псевдораспродажу, сменить персональные данные до нанесения ущерба он, скорее всего, не успеет. Для подстраховки можно поменять «учетку» платформы, с которой был совершен переход по фишинговой ссылке — пароль и логин электронной почты или социальной сети. Можно попытаться успеть спасти деньги, если были введены данные карты, — срочно связаться с банком и заблокировать любые операции. Если был осуществлен переход по вредоносной ссылке, необходимо отключить устройство от Интернета, так как большинство вирусных программ получают управление и передают данные через Сеть. Затем следует запустить антивирус, рекомендуют эксперты.