Весной 2020 года компания «МТС» начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов. К существующему стандартному формату добавятся три новых.

Так, планируется на центральных улицах в городах присутствия расположить шоурумы от 150 кв. м, разделенные на демонстрационные зоны, в которых можно будет протестировать решения МТС в сферах «умного» дома и киберспорта. Флагманские салоны (от 70 до 120 кв. м) будут располагаться в локациях с высоким трафиком. Мини-салоны будут находиться там, где невозможно размещение большого офиса. В точках площадью до 20 кв. м установят терминалы самообслуживания для получения абонентских и финансовых услуг от МТС Банка.

Форматы флагманских и мини-салонов МТС развивала и раньше, но до сих пор на них приходилось лишь около 5% от общего числа торговых точек, а оставшиеся 95% — на стандартные магазины. После изменений доля последних снизится до 63–64%, мини-салоны займут около 25% розничной сети, флагманские — 10%, а шоурумы — 1–2%.

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Изменения розничной сети соответствуют обновленной стратегии компании, которую МТС представила в конце ноября прошлого года. Оператор намерен увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется сразу несколькими продуктами или услугами.

По словам представителя МТС, российский рынок смартфонов практически перестал расти: производители не предложили принципиально новых устройств, и срок владения гаджетами увеличился до 30 месяцев против 24 в 2018 году. Инвестиций в переоборудование розницы представитель МТС не назвал. Однако источник издания сообщил, что открытие одного шоурума в Москве или Санкт-Петербурге обойдется приблизительно в 20 млн рублей, а в регионах — значительно меньше.