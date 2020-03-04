Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, сообщает РБК со ссылкой на материалы базы «Электронное правосудие». Третьим лицом в споре указано зарегистрированное в Екатеринбурге ООО «Аналитический центр «Эксперт».

Суд принял исковое заявление, первое слушание назначено на 24 марта. В качестве третьего лица к делу привлечено и столичное АО «Группа «Эксперт», которое являлось операционной компанией медиахолдинга «Эксперт», а сейчас в рамках банкротства проходит процедуру наблюдения.

Представитель ВЭБа отказался от комментариев. В материалах дела указано, что истец намерен взыскать долю Фадеева в уставном капитале. Фадееву по состоянию на декабрь 2016 года принадлежит 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт», эта доля находится в залоге у ВЭБа, следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% — у гендиректора аналитического центра Дмитрия Толмачева. Эта доля залогом не обременена.

ИНН Фадеева в ООО «Аналитический центр «Эксперт» совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 года указан как гендиректор ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

Сейчас Валерий Фадеев является председателем Совета по правам человека при президенте. В биографии на сайте совета указано, что Фадеев с 2017 года не является ни гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», ни главным редактором журнала «Эксперт». Главным редактором еженедельника он был с 1998 года, гендиректором медиахолдинга — с 2006-го.

Фадеев не ответил ни на звонки, ни на сообщения РБК. Запрос в аналитический центр «Эксперт» остался без ответа.

Доля Фадеева в аналитическом центре «Эксперт» заложена до полного исполнения обязательств по кредиту, который ВЭБ предоставил медиахолдингу «Эксперт» еще в 2013 году, указано в выписке из ЕГРЮЛ. Тогда «Эксперт» оказался в сложной финансовой ситуации: издательство задолжало по зарплатам 28 млн рублей, бюджету — 58 млн, еще 14 млн рублей требовалось на оплату аренды помещений и услуг типографии.

На погашение этих долгов ВЭБ выделил медиахолдингу кредит в 100 млн рублей под 9% годовых, в 2016 году госкорпорация увеличила «Эксперту» кредитную линию до 550 млн рублей.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы признал законными требования ВЭБа к проходящему процедуру банкротства АО «Группа Эксперт» в размере 771,1 млн рублей с учетом неустойки за просроченный кредит и процентов по нему.

ВЭБ кредитовал «Эксперт» с 2009 года. Тогда, в кризис, ставший частью госкорпорации банк «Глобэкс» в обмен на кредит получил 19,8% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», потом в результате допэмиссии выкупил еще 11,4%.

Кредит и сотрудничество с ВЭБом в целом только навредили финансовому положению «Эксперта», жаловался в 2013 году президенту Владимиру Путину Фадеев. В своем письме, которое цитировал «Коммерсант», главный редактор «Эксперта» указывал, что «в ВЭБе заложен контрольный пакет акций холдинга, из-за чего менеджмент не имеет права «ни на какие действия в части поиска денег без согласования».

В головном ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» у Фадеева было 12,9%. Но в 2017 году он был назначен секретарем Общественной палаты России, поэтому отказался от всех должностей в медиахолдинге и, как заявлял сам Фадеев, продал свой пакет госкорпорации. Это решение Фадеев тогда объяснил возможным конфликтом интересов: по его словам, Общественная палата должна брать на себя повестку дня, которая часто пересекается с повесткой «Эксперта».

В октябре 2019 года Фадеев указом Владимира Путина был назначен председателем Совета по правам человека при президенте.

ВЭБ также подал иски к Татьяне Гуровой, жене Фадеева, и Александру Привалову. Они являются миноритариями ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» с долями 12,9%. Наибольший сейчас пакет — 44% — у ВЭБа; «Базовому элементу» Олега Дерипаски, по информации на июль 2017 года, принадлежало 29,3%.

Татьяна Гурова сейчас занимает должность главного редактора журнала «Эксперт», Александр Привалов — научный редактор этого издания. Иск к Привалову ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы, к Гуровой — в Мещанский районный суд Москвы.

Представитель госкорпорации эти иски также не комментирует. В карточке дела по иску к Гуровой категория спора определена как «иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору». Юрист медиахолдинга «Эксперт» Александр Попцов сообщил РБК, что ответчики пока не получили на руки исковые заявления.

